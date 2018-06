Kletterer überlebte 150-Meter-Absturz am Göll

Beim Abstieg vom Purtschellerhaus im Gebiet des Hohen Göll ist aus bislang unbekannter Ursache am Sonntag gegen 13.30 Uhr ein 55-jähriger Berchtesgadener 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Deutsche erlitt dabei eine Kopfverletzung. Zwei Bergsteiger, die getrennt voneinander ebenfalls von der gleichen Alpenvereins-Berghütte abstiegen, versorgten den Mann und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.