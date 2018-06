Jahrestickets der Öffis werden nicht teurer

Die öffentlichen Verkehrsmittel werden attraktiver! Einen ersten Erfolg kann der zukünftige Verkehrslandesrat Stefan Schnöll vermelden: In Zusammenarbeit mit der noch-ressortzuständigen Brigitta Pallauf konnte die Preiserhöhung auf Jahreskarten verhindert werden. Das soll auch in Zukunft so bleiben.