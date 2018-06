Vor Gipfel: Bayern will Nachtfahrverbot lockern

Auch das Tansitforum Austria reagierte: Falls Aigner den Vorschlag in Bozen tatsächlich aufs Tapet bringen wolle, solle die Ministerin „sich die Reise nach Bozen sparen“ und sich stattdessen „in die europa- und nationalrechtlichen Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung und Wirtschaft in begrenzten Alpentälern einlesen“, sagt Fritz Gurgiser. Und sie solle sich in Tirol ein Bild machen, „wie es uns im größten Luft- und Lärmsanierungsgebiet Europas geht“.