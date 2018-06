16-Jähriger gestand Einbruchsserie in Geschäfte

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung gestand nun, in der Nacht auf den 26. März in Kalsdorf in mehrere Geschäftslokale eingebrochen zu haben. Gestohlen wurde Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro und eine Spiegelreflexkamera. Der Jugendliche ist der Polizei kein Unbekannter...