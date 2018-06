Dating-Apps können Depressionen verursachen

In einer aktuellen Studie befragten Wissenschaftler der University of North Texas 2016 Studenten und Studentinnen zu ihrem psychischem Wohlbefinden. Sie verglichen 1000 Tinder-Nutzer mit 1000 Männern und Frauen, die keine Dating-Apps benutzten. Dabei fiel auf, dass die Tinder-Nutzer insgesamt viel unzufriedener mit ihrem Erscheinugsbild waren als jene, die sich in der Realität auf Partnersuche begaben.