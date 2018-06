Kletterer (76) starb nach 7-Meter-Sturz im Spital

Gestorben ist am Sonntag jener 76-jähriger Kletterer aus Neukirchen an der Vöckla, der - wie berichtet - am Laserer-Steig beim Gosausee sieben Meter abgestürzt war. Zufällig anwesende Bergretter hatten den Verunglückten geborgen, doch im Salzburger Spital erlag er seinen Verletzungen.