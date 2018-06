Mit City4U gratis zu „Sweeney Todd“

Das Erfolgsmusical, bekannt durch den Film mit Johnny Depp, ist endlich wieder in der Volksoper (9., Währinger Straße 78) zu sehen und verspricht Schauer, Lachstürme und Rührung. In dem Stück will der Barbier Sweeney Todd nach Jahren der Verbannung blutige Rache an seinem Peiniger Richte Turpin nehmen. Als ihm dieser entwischt, wird Todd im Wahn zum Serienmörder und seine Opfer zu Fleischpasteten. Top: City4U verlost zwei Tickets!