Velden wird erneut zum Party-Hotspot

Party pur am Freitag

Am Freitag wird bereits ab 18 Uhr im Areal vor dem Schloss Velden für richtige Sundowner-Stimmung gesorgt. Mit den Fusion Swing Sounds von Sevenphonics kann man die Atmosphäre am See genießen und an der Promenade das Tanzbein schwingen. Sevenphonics bieten ein großes Repertoire an Jazznummern, dynamischen Swing-Titeln sowie Neuinterpretationen internationaler Klassiker.



Mega-Stimmung steht ab 21 Uhr mit Matakustix am Programm. Live auf der Gemonastage pres. by Kronehit sorgen sie für eine großartige Show. Überraschend witzig und aus voller Kehle mit Esprit locken die Boys mit einem klar rustikal zweistimmig intonierten „Es gheat anfoch mehr gschmust“ im Dialekt und katapultieren das Publikum dann im poppig peppigen Wechsel zwischen Tradition und Englisch auf die sunny Sunseitn des Lebens.



Zu gleichen Zeit wird auch am Casinoplatz getanzt. DJ Joshua Grey überzeugt gemeinsam mit Saxmania die Partypeople und verspricht eine perfekte Inszenierung von DJ Sound gepaart mit Live-Sax-Elementen.



Ab 22:30 Uhr wird auf den unterschiedlichen Stages von 2:tages:bart, DJ Tobi S und Coverrun für Entertainment gesorgt.