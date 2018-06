„Battlefield V“ springt auf Battle-Royale-Zug auf

Electronic Arts (EA) hat im Vorfeld der Videospielmesse E3 in Los Angeles neue Szenen aus seinem kommenden Multiplayer-Shooter „Battlefield V“ gezeigt. Kern des Mehrspielermodus werden immer noch teambasierte Massenschlachten - im Trailer zwischen Deutschen und Briten - sein, dem von „PUBG“ und „Fortnite“ losgetretenen Trend zum Battle-Royale-Shooter will sich EA aber offenbar auch nicht verschließen und einen entsprechenden Modus anbieten. Was es sonst noch neues gibt, erfahren Sie im Trailer. Das Game kommt am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.