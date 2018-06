Wienerinnen starten mit Podcast durch

#1. Wann und warum habt ihr mit eurem Podcast begonnen?

Wir haben unseren Podcast am 17. Februar 2018 gestartet. Wir wollten in einer Zeit der Bilderflut und Schnelllebigkeit wieder mehr Echtheit und Geschichten aus dem realen Leben hörbar machen, die man ganz nebenbei im Auto, der U-Bahn, beim Kochen oder in Ruhe auf dem Sofa genießen kann. Bei uns geht es um das Glück. Wie man es nicht sucht und trotzdem findet, auch wenn das Leben mal ohne Beipackzettel daher kommt. Das Leben ist nicht perfekt, sondern das, was wir daraus machen. Wie wir es betrachten und wie sehr wir über uns und mit anderen lachen können, auch wenn es einmal nicht rund läuft. Ein Thema, das uns alle begleitet. Wir wollen die Menschen auf ihrem Weg zum Glück bewegen, sie inspirieren und zum Lachen bringen. Dass wir mit unserem Podcast in der ersten Woche auf Platz eins in den iTunes Charts erschienen und bei Spotify in den Top 15 platziert sind, war eine wundervolle Überraschung und es macht uns sehr glücklich, so viele Hörer begeistern zu können.