Teenie-Streit: Mit Softgun auf Burschen geschossen

Eine 16-Jährige hat am Freitagabend in Neumarkt (Flachgau) mit einer Softgun-Pistole im Streit auf einen 13-Jährigen geschossen. Das Mädchen befand sich in einer Gruppe mehrerer Jugendlicher, die miteinander in Konflikt gerieten. Der getroffene Bursch erlitt eine leichte Schwellung. Das Mädchen wurde angezeigt.