Drama bei Kirschenernte forderte 4 Schwerverletzte

Was am Hubsteiger, der dem Schwiegersohn (40) gehört, defekt war, muss ein Sachverständiger klären: Jedenfalls kippten kurz nach 15 Uhr alle vier Personen, die gerade in vier Metern Höhe beim Kirschenpflücken waren, aus dem Korb - und dieser stürzte auch noch herab, zuerst auf ein Dach eines Haus-Anbaus und traf alle vier Opfer. Der Hubsteiger selbst blieb stehen. Das Rote Kreuz entsandte vier Rettungsautos, einen Notarzt, den Hausarzt und zwei Rettungs-Helikopter. Diese flogen die beiden schwerst verletzten Männer in Spitäler nach Salzburg, die beiden jungen Frauen - eine kam etwas glimpflicher davon - kamen ins Krankenhaus Vöcklabruck.