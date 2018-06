St. Veiter fand am Gehweg Brieftasche mit 5000 €

Vorbildlich verhalten hat sich ein 65-Jähriger Samstagfrüh in seinem Wohnort St. Veit an der Glan. Auf einem Spaziergang entdeckte er gegen sechs Uhr Früh eine Geldbörse, die auf dem Gehsteig lag. Der Mann ging sofort zur Polizeiinspektion und lieferte die Börse dort ab. Neben 5000 Euro befanden sich auch persönliche Dokumente in der Geldtasche. Der Besitzer wurde verständigt. Inspektor Wolfgang Marschnig: „Der Geschäftsmann war überrascht als ich ihn anrief; er hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Er bedankte sich jedoch mit einem großzügigen Finderlohn bei dem Herrn.“ Der 65-Jährige ist in St, Veit sehr bekannt und hat der Polizei schon so manche wertvolle Beobachtung mitgeteilt. „Er geht nämlich gerne nachts oder sehr früh am Morgen spazieren!“