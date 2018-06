Lebensrettung wäre fast an Hitze gescheitert

Mit ihrer Teilnahme an einer Stammzellen-Typisierungsaktion am Kumplgut in Wels wurden Anja (28) aus Wels und Daniela (33) aus Vorchdorf - wie berichtet - zu Lebensretterinnen für zwei Todkranke. Dabei wollte eine der beiden die Warteschlange (es kamen insgesamt 2168 Spender) eigentlich wieder verlassen.