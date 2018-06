Deutschförderklassen nicht gut durchdacht

„In Kernfragen hat sich in all meinen Jahren im Schuldienst wenig geändert. Die Eltern wollen wissen, wie geht’s meinem Kind, welche Schritte können wir setzten, damit es sich gut entwickelt. Das wird auch in zwanzig Jahren nicht anders sein“, sagt Fritz Enzenhofer: „Etwas ist anders als früher: Die Leute sind schneller und besser informiert, es geht mehr zur Sache.“ Für die Lehrerschaft hat der gesellschaftliche Wandel mehr Aufgaben gebracht, zusehends wird ihnen abverlangt, auch Erziehungsarbeit zu leisten. Mit dem mühsamen Nebeneffekt, dass dann teilweise die Eltern in der Schule stehen und sich beschweren, dass ihr Nachwuchs hart angefasst werde. Enzenhofer sieht das als Zeitzeichen: „Das betrifft Eltern, die Konsequenzen scheuen. Erziehen heißt Eingreifen. Wer nichts tut, wird auch keine Veränderung erreichen.“