Kletterer stürzte sieben Meter tief ab!

Mit einigen Freunden war ein Vöcklabrucker am Samstag am Laserer-Klettersteig am Gosausee unterwegs, als er ausrutschte und sieben Meter tief auf die darunterliegende Straße stürzte. Er erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen - doch Bergretter waren zum Glück ganz in der Nähe und kamen rasch zu Hilfe.