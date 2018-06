„Twin Mirror“: Düsteres Mystery-Adventure kommt

Bandai Namco und das französische Entwicklerstudio Dontnod („Life is Strange“, „Vampyr“) haben ein neues Projekt angekündigt: das Mystery-Horrorspiel „Twin Mirror“. Im Spiel erforschen die Spieler in Gestalt eines Enthüllungsjournalisten mysteriöse Vorgänge in dessen Geburtsstadt und treffen Entscheidungen, die direkten Einfluss auf den Ausgang der Geschichte nehmen sollen. „Twin Mirror“ erscheint 2019 für PC, PS4 und Xbox One.