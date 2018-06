Arbeiter zwischen Betonkübel und Fels eingeklemmt

Der Arbeiter wollte am Bewehrungsgitter auf 1950 Meter Seehöhe in Kaprun den angelieferten Betonkübel am Fundament einer Liftstütze entleeren als dieser einen Schwenk zur Seite machte. Der Mann wurde eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber flog den Mann ins UKH nach Salzburg.