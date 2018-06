Zahlreiche Alko-Lenker erwischt

Mit 1,82 Promille versuchte ein 53-jähriger Salzburger in der Stadt vor der Polizeikontrolle zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Beamten blieb er schlussendlich stehen. Der Führerschein wurde ihm natürlich abgenommen. Vier weitere Pkw-Lenker im Flachgau haben den erlaubten Wert überschritten.

In Eugendorf wurde ein 36-Jähriger mit 1,08 Promille erwischt, ein 45-Jähriger in Glasenbach mit 0,9 Promille. Der Mann hatte keine gültige Lenkerberechtigung.

In Koppl hatte ein 45-jähriger Flachgauer 1,5 Promille intus. Ein weiterer Flachgauer hatte 0,74 Promillle.