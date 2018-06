Asterix spricht nach 20 Jahren wieder Wienerisch!

„Kööch uman Asterix“: Nach fast 20 Jahren geht die beliebte wienerische Asterix-Mundart-Reihe in der Egmont Comic Collection endlich weiter. Zum ersten Mal legt dabei der Wiener Liedermacher und Schriftsteller Ernst Molden den Galliern und Römern seinen Heimatdialekt in die Sprechblasen. Gewinne mit krone.at eines von drei echt wienerischen Abenteuern der berühmtesten Gallier aller Zeiten - das am 17. Juni in einer urigen Lesung im Wiener Stadtsaal offiziell präsentiert wird.