Jetzt bestätigt: Wolf riss zwei Schafe in Weyer

Eine Erbgutanalyse hat jetzt auch offiziell bestätigt, was Wolf-Dietrich Schlemper, Wildschadensbeauftragter der Landwirtschaftskammer, bereits vor zwei Wochen am „Tatort“ in Weyer bei der Begutachtung der Schafs-Kadaver vorhergesagt hat: Es war ein Wolf, der die Weidetiere in der Nacht zum 24. Mai gerissen hat.