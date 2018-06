Neues Event-Format in Wien huldigt Frauen

Zahlreiche weitere Highlights geplant

Und, was ist zukünftig zu erwarten? „Wir sind bei den Beach Volleyball Majors Series am 2.8. in Wien im VIP -Bereich mit zahllreichen Weingütern vertreten, wir organisieren die Rubin Carnuntum-Präsentation im Kursalon Hübner am 16. Oktober, am 1. Oktober gibt es eine edle Champagner-Gala von uns im Palais Hansen Kempinski, am 22. Oktober begrüßen wir die besten Weine der Thermenregion im Hilton Hotel Wien und wir haben eine eigene, neue Weinmesse in der Metastadt Wien, namens WINE BIZ, die am 8. und 9. November Einzug hält. Zusätzlich sind auch zahlreiche weitere Projekte geplant!“

Wir sind gespannt und voller Vorfreude!