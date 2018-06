19 gestohlene Räder im Internet angeboten

Ende Mai kaufte ein Salzburger ein Rad über eine Online-Plattform. Da er Zweifel an der Herkunft hatte, erstatte er Anzeige. Er lag mit seinem Verdacht richtig. Die Rahmennummer des Bikes ergab, dass es im April in Salzburg gestohlen wurde. Weitere 18 Fahrrräder bot der Verkäufer an. Die Polizei stellte ihm daraufhin eine Falle und kontaktierte ihn als Käufer. Im Zuge des Scheingeschäfts wurde er von den Beamten am Donnerstag gestellt. Der 22-Jährige wird wegen Fahrraddiebstahl und Hehlerei angezeigt.