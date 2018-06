Mehrfacher Sextäter zu 12 Jahren Haft verurteilt

„Ich erinnere mich an gar nix“

Vor Gericht gab sich der Beschuldigte weinerlich, er ließ einen Brief vorlesen, in dem er geschrieben hatte: „Ich erinnere mich an gar nix“, „Es tut mir sehr leid“, „Ich will aus diesem Leben herauskommen“ und „Immer wieder der Alkohol“. Der Alkohol schien tatsächlich sein Hauptproblem zu sein, denn nur wenn er getrunken hatte, versuchte er, mit Gewalt Sex von fremden Frauen zu haben. Geständig im eigentlichen Sinn war er nicht, er meinte aber, die Opfer „sagen sicher die Wahrheit“, er selbst könne sich leider an gar nichts erinnern, wie er unter Tränen mehrfach beteuerte.