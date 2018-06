Einkauf: Blick in Tasche darf abgelehnt werden

„Soll ich als potenzieller Straftäter behandelt werden und nur noch einkaufen dürfen, wenn ich einen Striptease hinlege?“, ärgerte sich Markus R. über seinen letzten Einkauf im Supermarkt: „Normalerweise ist es mir egal, doch da ich die Patientenakten meines Vaters dabei hatte, verneinte ich dieses Mal.“ Der Filialleiter wurde gerufen und ließ durchblicken, „dass ich fortan als Persona non grata gelten würde“, so Herr R.: „Man sah mich an, als sei ich Long John Silver auf Kapertour. Muss man sich das gefallen lassen?“