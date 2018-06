Treffen Sie Beatles-Legende Ringo Starr in Wien!

Am 20. Juni beehrt Ex-Beatle Ringo Starr mit seiner grandiosen All Starr Band endlich wieder die Wiener Stadthalle, um für einen Popmusikabend der Sonderklasse zu sorgen. Doch der deklarierte Wien-Fan hat noch mehr vor und wird bereits am Nachmittag in der Innenstadt sein. Ringo wird in der Gerald Hartinger Fine Arts Galerie höchstpersönlich die neue Ausstellung „Peace And Love“ eröffnen und bei der speziellen Vernissage seine eigenen Kunstwerke präsentieren.