Langes Warten auf neuen Couchtisch

Einen neuen Couchtisch hatte Familie S. bei einem Möbelgeschäft im Internet bestellt. Dabei wurde eine Lieferzeit zwischen drei und vier Wochen in Aussicht gestellt. Die Niederösterreicher warteten jedoch vergeblich auf ihre Bestellung. Mehrere Anfragen per E-Mail blieben unbeantwortet. „Mein Mann hat sogar einen Brief an die Geschäftsleitung geschrieben. Wir haben jedoch bis heute keine Antwort von dem Unternehmen erhalten“, teilten die mittlerweile sehr verärgerten Leser der „Krone“ mit.