Das 4STARS-Influencer-Bootcamp bietet neuen aufstrebenden Youtube-und Instagram-KünstlerInnen eine Plattform, um sich weiterzuentwickeln und ihre Fertigkeiten in Bezug auf die Produktion von Videos und Moderation auszubauen. Bei der zweiten Auflage warten auf die TeilnehmerInnen wieder jede Menge Coachings und Workshops, um sich die Fähigkeiten eines Content Creators anzueignen und diese auszubauen. PR-, Social-Media-, Moderations- und Interviewtrainings stehen ebenso am Programm wie eine Schulung zu rechtlichen Parametern, die als Webstar zu berücksichtigen sind. JANAklar und Michael Buchinger geben Einblicke in das Youtuber-Leben sowie Tipps und Tricks, wie man sich ein Business im Netz aufbaut. Das Kick-Off-Event mündet schließlich in einer Personal-Content-Challenge, bevor es am 16. Juni weiter geht. Youtube-Star MaxaMillion steht hier zur Seite. In Kooperation mit 4STARS und DocLX geht es außerdem von 23. bis 30. Juni nach Kroatien, wo Star-Fitness- und Lifestyle-Youtuber Simon Mathis seine Expertise teilt und Challenges mit Top-Brands wie Rauch Eistee umsetzt. Doch damit nicht genug: Beim Influencer-Bootcamp warten noch weitere Highlights auf die Teilnehmer, u.a. beim Beachvolleyball-Grand-Slam.