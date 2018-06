Auch Hunde gehen mittlerweile zur Massage

Was die Tiere spüren, ist, ob die Wienerin ganz bei der Sache ist: „Wenn man Tiere massiert, kann man währenddessen nicht überlegen, was man am Abend kochen wird. Das Tier merkt das sofort und dann funktioniert die Massage nicht. Die geistige, innere Haltung ist also ganz wichtig.“ Das Ziel bei jeder Massage ist, dass das Tier sich entspannt. „Das gelingt eigentlich immer, auch wenn es bei manchen erst nach ein paar Minuten ist.“ Den Hunden dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht, ist für Docsek sowieso der schönste Beruf der Welt.