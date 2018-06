Baum stürzt auf Waldarbeiter

Der 23-jährige Tennengauer war am Donnerstag mit Baumfällungen am linken Salzachufer beschäftigt. Dabei wurde er von einem Baum, den er selbst gefällt hatte, am rechten Bein getroffen. Der Arbeiter musste von Rettungskräften und der Polizei 40 Meter durch dichten Bewuchs zum Rettungswagen getragen werden. Anschließend wurde er ins UKH nach Salzbrug gebracht. Der Waldarbeiter trug die vorgesehene Schutzbekleidung.