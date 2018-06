Vier Verletzte bei Unfall mit Drogenlenker

Der schwere Unfall hatte sich am Donnerstagabend auf einer Kreuzung in der Linzer Dauphinestraße zugetragen. Eine 30-Jährige und ein 22-Jähriger (beide aus Linz) hatten dort ihre Fahrzeuge am zweiten Fahrstreifen wegen Rotlichts angehalten. Daneben standen ein 22-Jähriger aus Traun und ein 55-Jähriger aus Leonding mit ihren Autos.