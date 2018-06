Bei Streit mit Junkies mit eigenem Messer verletzt

Morddrohungen

Dabei zog der 24-Jährige ein Messer und bedrohte damit den 21-Jährigen, der wollte es ihm offenbar entreißen. Dabei dürfte sich der Junkie selbst mehrmals in die Finger geschnitten haben. Die Polizei wurde alarmiert. Das Messer konnte wenig später in einem Mistkübel sichergestellt werden. Da die beiden Suchtkranken ihrem Kontrahenten auch noch in Anwesenheit der Polizisten mit dem Umbringen drohten, wurden sie festgenommen und die Justizanstalt Wels eingeliefert.