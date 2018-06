Nach Fahrerflucht sucht Polizei Totenkopf-Audi

Ein 15-Jähriger aus Marchtrenk lenkte am 6. Juni 2018 gegen 18:30 Uhr sein Moped auf der Viktoria-Weinzierl-Straße in Marchtrenk von der Pfarrwiese Richtung eines Lebensmittel-Geschäftes. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Lenker mit einem schwarzen Audi entgegen. Da der 15-Jährige laut eigenen Angaben in der Fahrbahnmitte unterwegs war und durch den Autolenker überrascht wurde, wich er nach links aus und wurde noch von dem Pkw gestreift. Der Jugendliche kam zu Sturz und zog sich Abschürfungen und Prellungen zu. Der Autolenker fuhr einfach weiter. Bei der Befragung gab der 15-Jährige an, dass auf der Motorhaube des Pkw ein Totenkopf und die Aufschrift „Fuck the Police“ abgebildet waren.