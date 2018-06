Finanzdirektor tauschte Chef-Etage gegen Atelier

Stephan Unterberger lebt seinen Traum

„Der Job war nicht mehr befriedigend, und weil mir schon immer die Zeit zu malen fehlte, hab’ ich mein Leben umgekrempelt.“ Vermisst man nicht nach spätestens einigen Monaten das fixe Einkommen? „Ich habe mein Leben lang gearbeitet, das Geld in ein Haus gesteckt - die Kinder sind groß, also war es an der Zeit“, lebt er seinen Traum, wovon viele vermutlich wirklich nur träumen.