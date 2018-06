Blick über die Schulter

Apropos Leuchtkraft: Dass der Mantel der Gottesmutter auf dem Gemälde „Flucht nach Ägypten“ von Louis Licherie de Beuron in einem kräftigen Blau erstrahlt, ist Ultramarin zu verdanken. „Es wurde aus geriebenen Lapislazuli in Afghanistan, und wie u.a. auch aus Marco Polos Aufzeichnungen hervorgeht, in 49 Arbeitsschritten gewonnen“, so Resmann. Die Gewinnung des Pigmentes verlangte aber nicht nur einen enormen Arbeitsaufwand, es galt aufgrund der Seltenheit des Steines auch als der „Diamant der Farben“, den sich nur reiche Auftraggeber leisten konnten (ein Kilo kostet heute 15.000 €), und der im Werk der Künstler nur ganz besonderen Figuren vorbehalten war. Auch das bereits aus der Antike bekannte Mineral Zinnober und Muschelgold - Goldstaub wurde mit Bindemittel in Miesmuscheln angerührt und aufbewahrt - galten als absolut kostbar. Giftig sind hingegen Grünspann und Bleiweiß, die u.a. für die Gewinnung eines kräftigen Grüns verwendet wurden.