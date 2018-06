Kinder entdeckten in Wiese alten „Geheimgang“

Durch die lange Trockenheit zeichnete sich in der Wiese beim Bauernhof Nußbaumer in Unterweitrag in Altenberg bei Linz ein längerer ausgedorrter Streifen ab. Dies rief die Erinnerung wach, dass es in der Nähe des Hofes einen Fluchtgang geben soll. Die neugierigen Kinder des Besitzers fanden einen Hohlraum. Linzer Höhlenforscher stiegen hinunter und entdeckten wirklich einen alten Kanalgang.