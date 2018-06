Vier Jahre ohne ein großes Projekt beim Schulbau

Digitalisierung vor Sanierung! In den letzten Jahren pumpte die Stadt stets mehr Geld in die IT-Infrastruktur als in die Modernisierungen oder in die Erweiterung von Gebäuden. Konkret fließen in den Ausbau der EDV heuer rund 4,1 Millionen €, während für die Instandhaltung der Schulen heuer 2,6 Millionen € vorgesehen sind.