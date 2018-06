Wiener im Diätwahn: Low-Carb-Grillen als Trend

„In unserem Körper wie auch inunserer Nahrung sind Aminosäuren zu finden, daher sollten wir sie unserem Körper in möglichst natürlicher Form zuführen“, so die Expertin. Aminosäuren bilden Eiweiß und das ist der Grundbaustein von Muskeln, Knochen, inneren Organen und Gehirnzellen. Eiweiß in unserer Nahrung regt den Stoffwechsel an, sättigt gut und jagt den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe. Man sollte allerdings darauf achten, dem Körper nicht mehr Eiweiß zuzuführen, als er tatsächlich auch verbrauchen kann. „Die Daumenregel für den Eiweißkonsum sind 0,8 Gramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht“, erklärt die Weber-Grillmeisterin. Bei einem Menschen mit 80 Kilogramm Gewicht sind das 64 Gramm Eiweiß pro Tag - das erreicht man schon mit einem 200 Gramm-Lachssteak.