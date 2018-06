Nigeria Connection entlockte Salzburger 300.000 €

Vor einem knappen halben Jahr nahmen die Betrüger das erste Mal via E-Mail Kontakt mit dem Mann auf. In dem Schreiben wurde ihm mitgeteilt, dass es eine Erbschaft gebe. Und dann kam das Übliche. Mann muss aber erst diverse Gebühren und Zölle bezahlen, um an dieses Geld heranzukommen. Der Salzburger sollte einen „ordentlichen“ Anteil bekommen, wenn er Geld vorschießen könne. Der Mann wurde immer wieder kontaktiert und überwies in Summe im Laufe des vergangenen halben Jahres 300.000 Euro.