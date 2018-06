Radfahrerin in Oberndorf angefahren

Um sieben Uhr in der Früh war eine 60-jährige Einheimische in Oberndorf mit ihrem Rad unterwegs. Laut Zeugen bog ein silbergrauer Honda Civic, von einem jungen Mann gelenkt, mit zu hoher Geschwindigkeit aus der Ansdorfer Straße in die Salzburger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto fuhr ungebremst weiter. Die Frau erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich, Augenzeugen leisten sofort erste Hilfe.