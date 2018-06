Wiener Start-up sagt Handyshops den Kampf an

Was das Besondere an ihrem Service ist? „Weiters reparieren wir SOFORT, vor den Augen der Kundschaft - ein paar Klicks (https://vego.tech) und die Buchung ist draußen. Anders als bei Mitstreitern, gibt es bei uns kein tage- oder gar wochenlanges Warten bis das Smartphone oder Tablet eingeschickt, repariert und zurückgeschickt wurde. Innerhalb weniger Minuten kann das Gerät wieder verwendet werden“, erklärt Marian. „Zudem befinden wir uns ständig „in front of the customer“. Vor einem unerlaubten Zugriff auf sensible Daten wie Fotos, Nachrichten oder Social Media - Profile braucht sich somit niemand Gedanken machen“ - heutzutage sicherlich ein sehr wichtiger Faktor.