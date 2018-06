Neue Camps: Auf Entzug von Social Media und Co.

Für viele Smartphone-Nutzer mag es vielleicht sogar einfach klingen, sich eine Auszeit davon zu gönnen. Doch nach ein paar Stunden merken sie, dass es ohne Smartphone eigentlich gar nicht mehr geht. Wir bleiben in Kontakt mit Familie und Freunden, lesen E-Mails aus dem Büro, bestellen sich neue Schuhe, schlagen eine Route nach, kontrollieren, ob das Wetter sonnig bleibt, lesen die Nachrichten, schauen Netlix und so vieles mehr. Nahezu alles läuft über das kleine elektronische Ding in unserer Hand.