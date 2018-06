Mein „Krone“ Formel 1 Highlight!

Die Gewinner erleben mit einem Wochenend-Ticket für den „Formula 1 Großer Preis von Österreich“ alle Highlights des „Motorsport-Festivals zum Anfassen“. Neben erstklassiger Rennaction in der Königsklasse und ihren Partnerserien, lassen Motorsport-Idole bei der Legends Parade in Original-Boliden die Power vergangener Tage wieder aufleben. Außerdem sorgen nationale und internationale Top-Bands für ausgelassene Stimmung. Schon am Donnerstag ist für Wochenend-Ticket-Besitzer die F1 FanZone geöffnet. Von dort wird zum Public Pit Lane Walk in die Boxengasse geladen. Autogramme der Stars können sich Fans in der F1 FanZone ebenso sichern, wie beim „Styrian Green Carpet“.