Optische Täuschungen: Kann man den Augen trauen?

# Was steckt eigentlich hinter optischen Täuschungen?



Bei einer optischen Täuschung sehen wir etwas, das nicht der objektiv überprüfbaren Realität entspricht. Schuld daran sind aber nicht unsere Augen, sondern unser Gehirn. Während das Auge den wahrgenommenen Reiz korrekt an das Gehirn sendet, greift dieses bei der Interpretation der Informationen auf Erfahrungswerte zurück. Das Gehirn versucht so eine sinnvolle Deutung zu bilden. So liefert das Auge beispielsweise die Information eines braunen, senkrechten Rechteckes und eines darüber legenden grünen Punktes: Das Gehirn kombiniert die Informationen zu einem Baum.