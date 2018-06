Perioden-Zelt als Trend auf deutschen Festivals

„Ein Coachella für unsere Vulvas!“ Das möchte die deutsche Kreativagentur „Goalgirls“ mit dem The Red Tent auf drei Festivals in unserem Nachbarland schaffen. Auf dem Tech Open Air, Lollapalooza und Melt Festival wird es in diesem Jahr sogenannte Periodenzelte geben, in denen Frauen, die gerade ihre Tage haben, gemeinsam abhängen und Bloody Marys trinken können. Es gibt Workshops und Talks und ein „Festival für die Fertilität“.