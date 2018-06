„Footshake“ löst Handshake zur Begrüßung ab

So eine Begrüßung per Handschlag oder Bussi Bussi wird mit der Zeit ja langweilig - dachten sich zumindest die Erfinder dieser neuen „musical.ly“-Challenge. Denn das was mit Faust und Fingern geht, sollte auch mit Zehen und Ferse funktionieren. Bei der sogenannten „Footshake“-Challenge schlagen zwei Leute nicht mit der Hand ein, sondern mit dem Fuß. Wie das Ganze dann aussieht, zeigen diese Videos.