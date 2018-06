Igitt: Ausgebleichte Haare als Sommer-Schrecken

Sonne und Badevergnügen stehen vor der Türe - darüber freuen sich alle Ladys sicherlich, doch ihre gefärbten Haare tun das eher nicht. Ausgebleichte Farben, spröde Spitzen und furchtbare Frisuren stehen auf dem Programm. Looks voller Ausdruckskraft und intensiver Natürlichkeit verlieren ihren „Glanz“. Die Farbpalette zu Beginn des Sommers ist geprägt von ausdrucksstarken Rot-Tönen, zart-kühlen Lila-Effekten sowie warmen Kupfer- und Rotgold-Nuancen. Wer allerdings viel Zeit in der Sonne, im Freien, im Schwimmbad beim Wassersport oder am Strand verbringt, muss bedenken, welche Folgen es für das Haar hat. City4U verrät euch, was ihr dagegen tun könnt: