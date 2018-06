Italienische Anzug-Betrüger in der Stadt Salzburg

Zwei Italiener, 54 und 58 Jahre, bedrängten einen 56-jährigen Salzburger und boten ihm Markenanzüge aus „Bella Italia“ an und verwickelten ihn in ein Verkaufsgespräch. Der Einheimische probierte schließlich mehrere Stücke und kaufte drei davon um 1000 Euro. Zuhause stellte er allerdings fest, dass es sich dabei um minderwertige Billigware handelte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Betrüger konnten ausgeforscht und vom Geschädigten identifiziert werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits im vergangengen Jahr auf die gleiche Weise Personen in Salzburg betrogen worden sind. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Opfer gibt und ersucht diese Anzeige zu erstatten.