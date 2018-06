Bereits zwölf Betretungsverbote binnen fünf Tagen

Polizei auch zivil unterwegs

Die verschärften Kontrollen in Zivil und in Uniform und die großen Hinweisschilder scheinen der Szene offensichtlich völlig egal zu sein. Gedealt wird auch am helllichten Tag. „Wir haben jetzt durch die Schutzzone aber mehr Handhabe. Wir können bereits beim begründeten Verdacht einer strafbaren Handlung eingreifen“, erklärt Manfred Rauch.