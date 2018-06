Unfallopfer lag sechs Stunden verletzt in Wiese

Pkw flog 150 Meter weit

Doch was war passiert? Der junge Autolenker war auf der Fahrt nach Frankenmarkt um 5.45 Uhr von der Fahrbahn der B1 abgekommen und mit seinem Wagen 150 Meter weit in eine Wiese geschleudert worden. Der 28-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug ins Freie katapultiert und lag weitere 50 Meter vom Wrack entfernt in einer Wiese. Erst um 11.30 Uhr entdeckte der Wiesenbesitzer den Schwerverletzten und setzte die Rettungskette in Gang.